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ميرنا وليد - بيروت - أعلن النجم العالمي كانيي ويست عن إستعداده لطرح أخر الألبومات التي إنتظرها الجمهور لوقت طويل بعد أن قام ويست بتأجيلها لعدة مرات، وطرح كانيي التيزر الخاص بالألبوم الذي سيطرح على شكل ثلاث نسخات على طول الثلاثة أشهر القادمة، ويحمل الألبوم إسم "VULTURES"، وكان الجمهور قد هاجمه بسبب تأجيله لعدة مرات من دون اي اغذار.
على صعيد آخر كان قد كانيي ويست ضجة كبيرة بعد ظهوره الأخير بطقم أسنان معدنية أغلى من الماس، ليتبين في ما بعد أن كانيي أزال جميع أسنانه ليحصل على هذا النوع من المجوهرات، كما وشارك صورة لشخصية Jaws من سلسلة أفلام جيمس بوند، والذي سمي هكذا بسبب فكيه و أسنانه.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد طول إنتظار..كانيي ويست يعلن عن موعد إطلاق ألبومه الجديد بطريقة غريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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