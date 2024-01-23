بفستان أسود لامع.. أيتن عامر تبهر الجمهور بأناقتها - بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة المصرية أيتن عامر بإطلالتها الأخيرة، وظهرت فيها بلوك رائع حيث إرتدت فستان صيق باللون الاسود من دون اكمام مزين بالترتر الاسود اللامع مكشوف الصدر، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، أثارت أيتن عامر جدلاً كبيراً من متابعيها ومتابعي الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، وذلك بسبب تعليقها على منشور الأخيرة الذي تنفي فيه ما تردد حول خيانة أحمد العوضي لها طوال فترة زواجهما .

وصدمت أيتن متابعيها بالتعليق الذي كتبته على المنشور، والذي قالت فيه: "إنتي ليه بتشرحي، وإحنا مالنا ومال السبب، دي حاجة تخصكوا انتوا بس".

وأضافت أيتن: "ربنا يعملكوا الخير ويعوضكوا خير.. أنتوا الإتنين متتخيروش عن بعض وبنحبكوا وبندعيلكوا".

وكانت ياسمين بد العزيز قد نشرت منشور لها عبر حسابها الرسمي، نفت فيه الشائعات التي ترددت حول خيانة الممثل المصري أحمد العوصي لها طوال فترة زواجهما، وذلك بعد انفصالهما رسمياً.