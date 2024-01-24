بالفيديو-إليكم أحدث اعمال رامي جمال الغنائية "هي حكاية"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري رامي جمال احدث اعماله وهي أغنية تحمل إسم "هي حكاية" وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.



أغنية "هي حكاية" من كلمات ملاك، ألحان رامي جمال نفسه، و توزيع وميك وماستر محمد مجدي، وهي أغنية رومنسية تقول كلماتها:

هي حكايه

قصه و عدت و قفلناها

خدنا فرصنا و ضيعناها

مبقاش نافع لينا رجوع

هي حكايه

جاي تصلح ايه مش عارف

ميت معلش و ميت انا اسف

مبقاش اصلا في موضوع

ده انا كنت بموت في اليوم

ييجي ميت مره عشانك

دلوقتي وحشتك والله

باماره ايه

كان كل ده فين ونبي بقي

وانا طالع عيني

هو انت مصدق يعني

ازاي بس كلامك

شكلك بتهرج

وده موضوع نتكلم في

ليه مشوفتش ربع الحنيه دي

وانت بتاذيني

روح وانساني

زي ما كنت بتعمل عادي

مش فارقه كتير المرادي

كله محصل بعضه معاك

روح وانساني

بحلو ف عينك وانا غايب

ماسك فيا عشان انا سايب

فكره اني نسيت قتلاك