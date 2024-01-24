فيديو.. ميعاد عسيري تنتقد استثمار النساء في الشنط وتحث على الاستثمار الذكي

انتقدت ميعاد عسيري، المشهورة على سناب شات، في مقطع فيديو متداول عبر منصة “إكس”، النساء اللاتي يقمن بإنفاق أموالهن على شنط وأحذية باهظة الثمن ويتباهين بها. وركزت عسيري على أهمية الاستثمار الذكي وتحقيق العائد المالي الطويل الأجل بدلاً من شراء الأشياء الفخمة التي لا تقدم قيمة حقيقية.

في الفيديو، قالت عسيري: “والله ما يعزك إلا البيت والله ما يعزك إلا رأس المال، والله ولا هي شنطة أو عباءة أو حذاء، ولا أي ماركة. أنا لا أقول أحرمي نفسك من الاستمتاع، ولكن يمكنك استثمار أموالك بشكل أذكى، مثل شراء عطر ذو قيمة استثمارية.” وأشارت عسيري إلى أن بعض النساء ينفقن مبالغ باهظة تصل إلى 22 ألف ريال على شنط فاخرة، وعلقت قائلة: “بعضهن يقومن بوضع أموالهن في شنط ويعتبرن ذلك استثمارًا، وهذا غباء. لا ينبغي لأحد أن يقوم بالاستثمار في شنطة.”

توصي عسيري النساء بأن يكون لديهن رؤية استثمارية أطول المدى وأن يتعلمن كيفية إدارة أموالهن بشكل ذكي. وتحثهن على البحث عن فرص استثمارية مثمرة تساعدهن على تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق أهدافهن المستقبلية. وختمت عسيري حديثها بتوجيه نصيحة للنساء قائلة: “استثمروا في أنفسكم وفي تعليمكم وفي مستقبلكم المالي. لا تدعوا الاستهلاك الزائد يحكم حياتكم”.