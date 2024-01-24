خيري رمضان ينتقد ظهور نجاة في joy awards .. وعبد الرحمن بن مساعد يرد ساخرا

في رد ساخر، هاجم الأمير عبدالرحمن بن مساعد الإعلامي المصري خيري رمضان بسبب انتقاده لحضور الفنانة المصرية نجاة الصغيرة حفل Joy Awards في الرياض. ونشر الأمير تغريدة ساخرة على حسابه في منصة إكس، حيث أشار إلى أنه يوافق كلام رمضان، واستغرب من توجه نجاة الصغيرة لبلد يُعتبر عدوًا لمصر.

وأكد الأمير في تغريدته أن المملكة لا تشترك مع مصر في النسب أو اللغة أو الدين، وأنها لم تقف مع مصر في أي وقت من تاريخها. واستغرب من قرار نجاة الصغيرة بالحضور والتكريم في بلد يسعى لإلحاق الضرر بمصر وجلب الأذى لها. يُذكر أن خيري رمضان كان قد انتقد حضور نجاة الصغيرة للحفل، مشيرًا إلى آثار العمر الواضحة عليها. وأشار إلى أن السعودية استفادت من حضور نجاة الصغيرة، في حين فشلت مصر في إظهارها بشكل لائق. وأثارت تصريحاته جدلاً واسعًا بين المتابعين.

وكتب الأمير بن مساعد في تغريدته: “صحيح يا أستاذ خيري كلامك في محله .. كيف تذهب فنانة كبيرة كنجاة لتُكَرّم في بلد عدو لمصر ،بلد سعت لايقاع الضرر وجلب الأذى لمصر على مدى التاريخ ،بلد لا يجمعها بمصر لا نسب ولا لغة ولا دين ،بلد لم يقف مع مصر ولو لمرة وحدة في تاريخه، بلد لاتربطه أي مصالح بمصر ، بلد يخلو من وجود مصريين، بلد أثبتت كل مواقفه العداء والكراهية منذ العدوان الثلاثي سنة 56 مرورًا بمؤتمر الخرطوم سنة 67 مرورًا بحرب 73 وموقف السعودية بقطع النفط لإلحاق الهزيمة بمصر، بلد لم تقدم لمصر أي شيء غير الأذى والكراهية والعداوة..”.