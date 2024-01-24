حياة الفهد تغيب عن دراما رمضان لأول مرة منذ 27 عاماً

تغيب الفنانة القديرة حياة الفهد عن دراما رمضان لأول مرة منذ 27 عاماً، وذلك بسبب عدم جاهزية النص الدرامي الذي كان من المقرر أن تشارك فيه.

وأوضحت الفهد في تصريح لصحيفة «الراي» الكويتية: «رسمياً، سأكون غائبة عن المشاركة والإطلالة في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، إذ إن النص الدرامي موجود، لكن العمل غير جاهز للتنفيذ. وبذلك، تكون هذه المرة الأولى التي أغيب فيها عن الشاشة منذ 27 عاماً مضت». وأضافت: «لست حزينة أبداً، إذ أعتبر أن غيابي عن الشاشة لهذا العام جيد، حتى أعطي نفسي فرصة للتفكير أكثر في الأعمال المستقبلية التي سأقدمها للمشاهدين، وبإذن الله سأرجع إليهم بشيء جميل يسعدهم». وأشارت إلى أنه لا يمكن الجزم في إمكانية إطلالتها من خلال عمل موسمي بعيد عن الموسم الرمضاني، وذلك بحسب التسهيلات التي تتوفر لها.

وكانت آخر إطلالة درامية تلفزيونية لـ «أم سوزان» من خلال مسلسل «قرة عينك»، في الموسم الرمضاني الماضي مع المخرج الشاب سعود بوعبيد ونص من تأليف البحريني علي شمس، حيث جسدت شخصية «كلثم» التي تحصل على البراءة بعد مكوثها 25 عاماً خلف قضبان السجن ظلماً، حينها تحاول التواصل مع بناتها اللاتي يرفضن ذلك، الأمر الذي يجعلها تسعى جاهدة حتى تلم شمل عائلتها من جديد. وتعد حياة الفهد واحدة من أبرز الفنانات في الخليج، وقدمت خلال مسيرتها الفنية الطويلة العديد من الأعمال المميزة، منها «رقية وسبيكة»، «خالتي قماشة»، «سليمان الطيب»، «البيت بيت أبونا»، وغيرها.