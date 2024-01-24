أحمد العوضي يتعرض لوعكة صحية ويدخل المستشفى.. وياسمين عبد العزيز أول زائريه

تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية مفاجئة، أمس الاثنين، ما استدعى نقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، حيث تم احتجازه لمدة يومين.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن سبب الوعكة الصحية هو أزمة نفسية نتيجة انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، قبل أيام. وحرصت ياسمين عبد العزيز على زيارة زوجها السابق في المستشفى، اليوم الثلاثاء، حيث اطمأنت على حالته الصحية، وتبادلا أطراف الحديث.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت انفصالها عن أحمد العوضي، أمس الأول، بعد زواج دام 4 سنوات. وأعربت ياسمين عبد العزيز عن احترامها وتقديرها لأحمد العوضي، مؤكدة أن الانفصال تم في هدوء واحترام. ويشار إلى أن قصة انفصال الثنائي ما زالت تشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لمعرفة تفاصيل القصة والأسباب التي أدت إليها. ومؤخراً، ترددت شائعات كثيرة عن تلك العلاقة وما حدث في تفاصيلها، إلا أن الطرفين شددا على احترام خصوصيتهما.