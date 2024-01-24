كشف الفنان فايز المالكي عن قصة صادمة تعرض لها بسبب التدخين الإلكتروني، حيث أكد أنه تعرض لجلطة في الرئة بسبب هذه العادة الضارة. وجاءت تصريحات المالكي خلال مقطع فيديو نشره، حيث أكد أن التدخين بأي شكل من الأشكال يشكل خطرًا على الصحة. وأشار إلى أنه تعرض لجلطة بعدما قرر التوقف عن التدخين التقليدي واستبداله بالتدخين الإلكتروني.
وقال المالكي: “أخذت درسًا قاسيًا، التدخين بأي شكل هو ضار بالصحة”. وأوضح أن الطبيب نصحه بعدم التدخين الإلكتروني أيضًا، لأنه يؤثر سلبًا على الشرايين والقصبة الهوائية. وأضاف المالكي بقوله: “ما تأخذه في سيجارة تأخذه في مزة واحدة”. وبهذا التصريح يحذر المالكي الجمهور من خطورة التدخين الإلكتروني ويشدد على ضرورة الابتعاد عنه للحفاظ على الصحة والوقاية من المشاكل الصحية المحتملة.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. فايز المالكي يروي تجربته الصادمة مع التدخين الإلكتروني وإصابته بجلطة في الرئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.