فيديو.. فايز المالكي يروي تجربته الصادمة مع التدخين الإلكتروني وإصابته بجلطة في الرئة

كشف الفنان فايز المالكي عن قصة صادمة تعرض لها بسبب التدخين الإلكتروني، حيث أكد أنه تعرض لجلطة في الرئة بسبب هذه العادة الضارة. وجاءت تصريحات المالكي خلال مقطع فيديو نشره، حيث أكد أن التدخين بأي شكل من الأشكال يشكل خطرًا على الصحة. وأشار إلى أنه تعرض لجلطة بعدما قرر التوقف عن التدخين التقليدي واستبداله بالتدخين الإلكتروني.

وقال المالكي: “أخذت درسًا قاسيًا، التدخين بأي شكل هو ضار بالصحة”. وأوضح أن الطبيب نصحه بعدم التدخين الإلكتروني أيضًا، لأنه يؤثر سلبًا على الشرايين والقصبة الهوائية. وأضاف المالكي بقوله: “ما تأخذه في سيجارة تأخذه في مزة واحدة”. وبهذا التصريح يحذر المالكي الجمهور من خطورة التدخين الإلكتروني ويشدد على ضرورة الابتعاد عنه للحفاظ على الصحة والوقاية من المشاكل الصحية المحتملة.