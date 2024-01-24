على الرغم من النجاح الكبير لفيلمها "باربي".. "الأوسكار" تتجاهل المخرجة جريتا جيروج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فوجئ متابعو الإعلان عن ترشيحات الأوسكار 2024 التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، عدم ترشح مخرجة فيلم "باربي" الأمريكية جريتا جيروج في قائمة "أفضل مخرج" على الرغم من تحقيق فيلمها "باربي" نجاحًا فاق كل التوقعات ووسط توقعات بأن تحجز "جريتا" مقعدًا لها ضمن أفضل المخرجين لهذا العام وهو ما تجاهلته الأكاديمية ولم يتم ترشيحها للجائزة.

ورشح فيلم "باربي" لـ 8 جوائز أوسكار أبرزها "أفضل فيلم في العام"، و"أفضل ممثل في دور رئيسي" للممثل الأمريكي ريان جوسلينج، و"أفضل ممثلة في دور مساعد" للممثلة أمريكا فيريرا، ولم تلتفت الأكاديمية لبطلة الفيلم الممثلة الأمريكية مارجو روبي ولم ترشحها بقائمة "أفضل ممثلة في دور رئيسي" وسط استغراب الآلاف من محبي الفيلم الشهير حول العالم.

وقوبلت ترشيحات الأوسكار بهجوم كبير من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص محبي فيلم الكوميديا "باربي" وعلق أحدهم قائلا: "كيف لا يتم ترشيح جريتا والفيلم نفسه مرشح لجائزة أفضل فيلم في العام إذا الفيلم لم يخرج نفسه بنفسه كان لابد من ترشحها"، وعلق آخر: "كان لابد من اختيار جريتا بقائمة أفضل مخرج بدلًا من أي مخرج آخر لم يحقق أي مخرج من المرشحين ما حققته جريتا خلال العام الماضي".

وقام أحد الجمهور بتوضيح الأمر قائلا: "الأكاديمية فهمت رسالة الفيلم بوضوح باربي متعلق بشخصية كين وليس باربي انها قصته ولوموا على مخرجة الفيلم وليس الأوسكار على ما حدث"، وعلى الرغم من عدم ترشح المخرجة جريتا جيروج و الممثلة مارجو روبي إلا أن إذا فاز فيلم "باربي" بجائزة "أفضل فيلم في العام" سيتشاركا الجائزة نظرًا لمشاركتهما بالعملية الإنتاجية الخاصة بالفيلم.

وتصدر فيلم "Oppenheimer" ترشيحات الأوسكار هذا العام بـ 13 ترشيح والذي كان بمثابة المنافس الرئيسي أمام "باربي" خلال العام الماضي وذلك نظرًا لطرحهما معًا في نفس التوقيت وتحقيقهمًا نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات.

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 96 هذا العام سيقام يوم الأحد 10 مارس المقبل.