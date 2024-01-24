ليلى جلادستون تكشف عن بكائها عقب سماع ترشحها لجائزة الأوسكار لأول مرة في مسيرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة الأمريكية ليلى جلادستون التي تنحدر أصولها من السكان الأصليين "الهنود الحمر" عن بكائها فور سماعها الترشح رسميًا لجائزة الأوسكار لأول مرة بمسيرتها كأفضل ممثلة في دور رئيسي عن فيلم الدراما "Killer of the Flower Moon".

وحلت "ليلى" ضيفة في مداخلة هاتفية بالبرنامج الأمريكي "Today with Hoda & Jenna" وأعربت عن سعادتها بترشيحها لجائزة الأوسكار وعن بكائها بمجرد سماعها ترشحيات الأكاديمية التي أعلنت عنها اليوم الثلاثاء استعدادًا لحفل توزيع الجوائز يوم 10 مارس المقبل وسط حضور نخبة من النجوم وصناع السينما حول العالم.

وعلقت قائلة: "لقد شاركت بالعديد من الأعمال في الماضي ما بين السينما والتلفزيون والمسرح ولكن هذه المرة الأمر كان مختلف تمامًا وأن الأمر أصبح أكثر مما تمنت يومًا".

وفازت "ليلى" مؤخرًا بجائزة "جولدن جلوب" عن نفس الفئة وسط إشادة العديد من النقاد ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بدورها بأحداث الفيلم وعن قرب فوزها بجائزة الأوسكار الأولى لها بمسيرتها، حيث تقوم "ليلى" بتجسيد سيدة ضمن قبيلة "أوساج" التي تتعرض للعديد من حوادث القتل الغامضة.

وأوضحت العديد من التقارير العالمية مؤخرًا أن "ليلى" لم تكن مرشحة من الأساس للمشاركة ببطولة الفيلم وأن الصدفة وراء اختيارها من قبل المخرج مارتن سكورسيزي، حيث كان من المفترض أن تقدم "ليلي" على كورس خاص بتحليل البيانات إلا أن رأها "سكورسيزي" وتم إرسال رسالة لها تطلب منها مقابلة المخرج المخضرم ليقرر سكورسيزي إسناد دور البطولة لها كما كشف في العديد من التصريحات الصحفية عن كونها الأنسب للشخصية".

وتم تقديم "ليلى جلادستون" لأول مرة بفيلم "الشتاء في الدم" وهي رواية لـ "أليكس وأندرو سميث ضمن الأكثر مبيعًا في نيويورك تايمز الأمريكية، ثم جاء دورها المميزة عام 2016 بفيلم "نساء معينات" لـ كيلي ريتشارد لتفوز بجائزة "جمعية نقاد السينما" في لوس أنجلوس كأفضل ممثلة مساعدة.

يذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 96 هذا العام سيقام يوم الأحد 10 مارس المقبل.