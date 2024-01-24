عباس أبو الحسن يعلق على صورة متداولة لتعذيب فلسطينيين: "احتلال بربري همجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هاجم السيناريست والفنان عباس أبو الحسن الكيان الصهيوني بسبب صورة يتم تداولها على نطاق واسع على السوشيال ميديا وهم يقومون بالتنكيل بعدد من المواطنين الفلسطينيين والتمثيل بهم شبه عراه في مشهد مخزي أمام صمت الإعلام الغربي والدعم الأمريكي المتواصل.

وأعاد "عباس" نشر صورة تعذيب الفلسطينيين عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها قائلا: "تلك الخسة والوضاعة يقترفها جيش احتلال بربري همجي، عصابة من القتلة المتطرفين الإرهابيين مغتصبي الأرض يرتكبون أفظع جرائم حرب عرفها التاريخ الحديث بالمخالفة لجميع القوانين الدولية وخرق صارخ لاتفاقيات جنيف وحقوق الإنسان وحماية المدنيين، رحمتك يا رب".

يذكر أن عباس أبو الحسن يشارك بفيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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