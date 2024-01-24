نقابة الموسيقيين تنعى عازف الجيتار ياسر الدلجاوي عضو فرقة محمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، وأعضاء مجلس الإدارة، وفاة عازف الجيتار ياسر الدلجاوي أحد أعضاء فرقة الكينج محمد منير، الذى رحل عن عالمنا منذ قليل بعد صراع مع المرض

وقال مصطفى القصبي المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين في بيان صحفي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلته بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

ورحل عن عالمنا عازف الجيتار ياسر الدلجاوى أحد أعضاء فرقة الكينج محمد منير، ونشر أحد أقارب محمد منير على حسابه الرسمي بـ فيسبوك صورا تجمع حسن أبا يزيد مع محمد منير، معلقًا: انتقل إلى رحمة الله تعالى الجميل ياسر الدلجاوي من الناي اللي طلعنا عليها في فرقة محمد منير وكان ليه طله بهية على المسرح.. ألف رحمة ونور تنزل عليك يادلجاوي كلنا لها.