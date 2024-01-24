رانيا يوسف جريئة وأسما شريف منير بشعر مستعار.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - عداد- سهيلة أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

روجينا

نشرت الفنانة روجينا أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، وظهرت بإطلالة كلاسيك ارتدت في فستان باللون الأبيض والأسود.

هند عبدالحليم

شاركت الفنانة هند الحليم جمهورها ومتابعيها صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وظهرت بدون مكياج.

أسما شريف منير

نشرت أسما شريف منير صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت فيها "بكاب وشعر مستعار".

رزان الجمال

خضعت الفنانة اللبنانية رزان الجمال لجلسة تصوير وظهرت خلالها بإطلالة جذابة ومكياج بسيط.

رانيا يوسف

نشرت النجمة رانيا يوسف صورة لها برفقة ابنتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة.

ريهام عبد الغفور

شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور صورة لها برفقة والدها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من " خلال خاصية "القصص القصيرة".

سارة سلامة

نشرت الفنانة سارة سلامة صورة لها على حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت بإطلالة بسيطة.

أمينة خليل

خضعت النجمة أمينة خليل لجلسة تصوير أثناء تواجدها في باريس، وظهرت مرتدية فستان باللون الأبيض، وانهالت عليها تعليقات من الجمهور.

يسرا

نشرت النجمة يسرا صورا لها، أثناء تواجدها في حفل توزيع جوائر "joy Awards"، وعلقت: "سعيدة بمشاركتي في حفل Joy Awards،

ليلة مليئة بتكريم المبدعين شكراً على هذا المجهود الكبير وفخورة بكوني جزءًا من هذا الحدث الرائع".

تامر هجرس

شارك الفنان تامر هجرس صورة له وهو في "صالة الألعاب الرياضية"، ونشر الصورة عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، خلال خاصية القصص القصيرة".