بعد Joy Awards| أحدث ظهور للفنانة نجاة الصغيرة على كرسي متحرك

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 يناير 2024 02:18 صباحاً - عقب تصدرها الأكثر تداولًا بالعالم العربي، ظهرت المطربة القديرة نجاة الصغيرة من جديد عقب أقل من 48 ساعة من ظهورها فى حفل توزيع جوائز joy awards الذي أُقيم بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، حيث قدمت خلاله فقرة غنائية لواحدة من أجمل إبداعاتها وهي “عيون القلب”.

ظهور أنغام بعد JOY AWARDS

وظهرت نجاة اليوم رفقة الفنان الشاب محمد أنور،. الذي كشف عن صورة جديدة لها وهى جالسة على كرسي متحرك وأرفقها بتعليق: العظيمة الجميلة نجاة الصغيرة.

نجاة الصغيرة تظهر بعد غياب 20 عامًا

بعد غياب طويل امتد لسنوات، عادت الفنانة نجاة الصغيرة، لتخطف الأضواء من جديد خلال حفل joy awards 2024.

وغنت نجاة الصغيرة مقطعًا من أغنية “عيون القلب” بنظام البلاي باك “الصوت المسجل”، وظهرت عليها علامات التقدم في العمر، وعدم القدرة على الوقوف على خشبة المسرح والتحدث للجمهور.

نجاة.. المعجزة الصغيرة

ونجاة محمد حسني من مواليد ١١ أغسطس عام ١٩٣٦، وكانت موهوبة منذ الصغر، فما كادت أن تنطق الحروف حتى بدأت في الغناء، وكانت الموسيقي التي تنتشر في المنزل تسحرها، لذا كانت تحاول تعلم العود مع أشقائها، وكانت عاشقة لأم كلثوم منذ الصغر وتقلدها في كل شيء، وهو ما دفع شقيقها عز الدين لملاحظة موهبتها ولإيمانه بها اصطحبها إلى معهد الموسيقى لعله يحتضن موهبتها.

كما تم احتضان من قبل موهبة محمد عبد الوهاب طفلًا، وفي زيارتها الأولى للمعهد غنت نجاة وسحرت الحضور من مجلس إدارة المعهد وأساتذته وكبار الموسيقيين ووعدها مدير المعهد بأن تغني في حفلات المعهد في شهر رمضان.

خليفة أم كلثوم

في حفلتها الأولى، وقفت نجاة على كرسي صغير من الخيزران، وأمسكت منديلًا وأخذت تحركه بعصبية تمامًا كما تفعل أم كلثوم، ولم يكن الجمهور يتخيل أنه على وشك الاستماع إلى معجزة صغيرة، بالرغم من أنها كانت لا تزال في الخامسة من عمرها، وبعدما صدحت بصوتها في الأرجاء انبهر الجمهور، وبعد انتهائها انغمس المستمعون في التصفيق لـ “الكروان”، كما أطلقوا عليها، وأذاعت محطة الإذاعة حفلة الطفلة في منتصف الليل.

وبدأ الجمهور في الصباح يتساءل عن مواصفات هذه الطفلة المعجزة، ثم ازدادت شهرة الطفلة الصغيرة، وطلب فكري أباظة من الحكومة رعايتها، وأيده الموسيقار محمد عبد الوهاب الذي كان من أوائل المهتمين بموهبة نجاة.

أهم أغاني نجاة الصغيرة

كانت أغنية “ليه خليتني أحبك” أول أغنيات الصغيرة نجاة، ومع مرور السنوات ظلت الفنانة نجاة الصغيرة في تقديم العديد والعديد من الأغاني التي لا تُنسى وتعاونت مع كبار الملحنين والمؤلفين.

ومن أبرز الأغاني التي قدمتها “لا تكذبي، ساكن قصادي، عيون القلب، وفي يوم واحد وما تسألنيش وأيظن، وآه لو تعرف، وأما براوه وأما غريبة، وأنا بعشق البحر”، وغيرها من الأغاني التي يعشقها الجمهور.

هدية .. أول أعمال نجاة السينمائية

كان فيلم هدية عام ١٩٤٧ هو أول أعمال نجاة في عالم السينما بعدما وقع المخرج محمود ذو الفقار عقدًا مع والد نجاة لحساب شركة إيزيس التي كان يملكها ذو الفقار وزوجته عزيزة أمير، وفي البداية لم تكن نجاة تفهم كثيرًا أجواء السينما، ولكنها مع الوقت بدأت تعتاد على “البلاتوه”، وبدأت في التحكم في تعبيرات وجهها.

وبعدها توالت تجاربها في عالم السينما إلى أن وصلت إلى البطولة المطلقة التي قدمتها في أفلام “غريبة والشموع السوداء وشاطئ المرح و٧ أيام في الجنة”، وغيرها من الأعمال الناجحة، وكان فيلم “جفت الدموع” عام ١٩٧٥ آخر أعمالها في السينما، وهو الفيلم الذي قدمته مع الفنان الراحل محمود ياسين ومن إخراج حلمي رفلة.

كل الكلام.. مسك الختام

قدمت الفنانة نجاة عام ٢٠١٧ أغنية بعنوان “كل الكلام”، والتي عادت بها غياب طويل لعالم الفن والغناء، وهي أغنية من كلمات عبد الرحمن الأبنودي ومن ألحان الموسيقار طلال، وكانت هذه الأغنية هي مسك ختام مشوار نجاة، حيث قررت بعدها الاعتزال بشكل نهائي وأنها اكتفت بما قدمته عبر مشوارها الفني.

حفل joy awards

وتعد joy awards أضخم احتفالية بالشرق الأوسط لتكريم صناع الترفيه في العالم العربي في مجال الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة، ويقام الحفل في العاصمة السعودية الرياض ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يرشَّح فيه أفضل الفنانين والفنانات في مختلف المجالات، ضمن ثلاثة عشر جائزة.

وتضم جوائز الحفل: جائزة الفنان المفضل، الفنانة المفضلة، الأغنية المفضلة، جائزة الرياضي والرياضية المفضلة، جائزة المؤثر المفضل والمؤثرة المفضلة، وجائزة الأكثر مشاهدة، إضافة إلى الجوائز التكريمية، وتشمل: جائزة صنّاع الترفيه الفخرية، جائزة الإنجاز مدى الحياة وجائزة شخصية العام.

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