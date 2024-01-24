بسبب "المنتخب".. دينا تكشف حقيقة ضعف إيرادات فيلم "الملكة" في السينمات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت الفنانة دينا عن السبب وراء ضعف إيرادات فيلم "الملكة" الذي بدأ عرضه مؤخرًا بدور العرض السينمائي وسط مشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية على رأسهم الفنانة هالة صدقي.

وحلت "دينا" ضيفة على برنامج "Arabwood" وتحدثت خلاله عن كواليس الفيلم وعن العديد من الأسباب التي أدت إلى تحقيق فيلم "الملكة" إيرادات ضعيفة بأول أيام عرضه بالسينمات.

وعلقت دينا قائلة: "لأن المنتخب بيلعب وفي أفلام كتير أوي أجنبية وأفلام مصرية نزلت بكثرة جدًا الأسبوع اللي فات وعقبال ما توزعي الفلوس على كله الإيرادات هتبقي واقعة في أكثر من فيلم مش بس الملكة والفيلم لسه معروض من 3 أيام".

وهاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإعلان الرسمي لفيلم "الملكة" نظرًا لتضمنه العديد من الإيحاءات الجنسية والمشاهد التي رآها البعض غير مناسبة.

تدور أحداث مسلسل "الملكة" في إطار كوميدي حيث تتعرض سيدة أعمال تدعى ماجدة للعديد من المضايقات لكنها تنجو من محاولات أعدائها لإيذائها وتستطيع الحصول على كامل حقوقها منهم ويشارك ببطولة الفيلم كلا من باسم سمرة، شيرين رضا، كريم عفيفي، محمد رضوان، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، إخراج سامح عبد العزيز.

يذكر أن دينا تنتظر عرض فيلمها الجديد "عادل مش عادل" يوم 25 يناير بطولة الفنان أحمد الفيشاوي.

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