تامر حسني يتصدر تريند "X" بعد طرح أغنيته "معلش" مع زاب ثروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصدر اسم النجم تامر حسني تريند تطبيق "X" بعد دقائق من طرح أحدث أغانيه هذا العام بعنوان "معلش" من ألبوم "هرمون السعادة" وهي على طريقة الفيديو كليب ويتعاون خلالها مع مطرب الراب زاب ثروت.

ونشر "تامر" الأغنية عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" وعبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقق الأغنية نجاحًا ملحوظًا سواء على "يوتيوب" أو على منصات السوشيال ميديا وسط إعجاب جمهوره.

وعلق "تامر" على الأغنية قائلا: "ناس كتير مننا من كتر اللي جواها مبنعرفش نتكلم مع حد ويمكن لو اتكلمت وفتحت قلبها للي بتثق فيه دلوقتي ممكن يذلك أو يعايرك بكل الوجع اللي حكيتهوله أو يجاملك عشان ما يجرحكش لأنه بيحبك بجد بس أحيانا هتبقي عايز تعرف الحقيقة من غير مجاملة ولا عواقب سلبية بعد كده من حد يسمعك ميقاطعكش مهما اتكلمت سنين هيسمعك مش هيجاملك مش هيقلب عليك، الحد ده أنا عبرت عنه في الكليب واكيد كل حد فينا ليه الشخص اللي بتكتمل فيه الصفات دي، ياتري اللي هيسمع الأغنية مين هييجي في باله؟؟؟؟، معلش شاركني الغناء الفنان المتميز المحترم زاب ثروت".

وحرص عدد كبير من متابعيه على تهنئته بطرح الأغنية منهم الفنان أحمد السقا قائلا: "حبيتها يا تامر بالتوفيق".

ويواصل الفنان تامر حسني طرح عدد من أغاني ألبومه "هرمون السعادة" منها أغنية "موحشتكيش" مطلع شهر يناير الجاري وشاركته كليب الأغنية الفنانة ثراء جبيل كموديل لأول مرة وشهدت الأغنية رواجًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وتخطت نسبة مشاهدتها 20 مليون في أقل من أسبوعين.

أثار تامر حسني جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية بعدما نشر صورة له برفقة طليقته بسمة بوسيل وأولاده وهم يحتفلون بالعام الجديد، وسط تساؤلات البعض عن عودتهما بعد طلاقهما رسميًا العام الماضي، إلا أن نفت "بسمة" هذه الشائعات وأوضحت أن أن الصورة عائلية وليس إلا وأن تامر هو من حرص على التقاطها لفرحة أولاده وعدم قضاء ليلة رأس السنة معهم".

يذكر أن تامر حسني أحيا حفلًا غنائيًا مؤخرًا في دبي وفاجئ جمهوره بحضور ابنته تاليه والتي شاركت الحفل وسط استقبال حافل من الجمهور بتامر وابنته.

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