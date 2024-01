ميشا بارتون أطلقها دورها "ماريسا كوبر" الى النجومية .. وإشتهرت بحضورها الجذاب على الشاشة

ميرنا وليد - بيروت - يصادف اليوم عيد ميلاد النجمة العالمية ميشا بارتون وهي ممثلة بريطانية، ولديها شغف بسرد القصص ومسيرة مهنية مثيرة للإعجاب تمتد لأكثر من عقدين من الزمن، عملت مع مخرجين وكتاب مشهورين مثل إم نايت شيامالان وجيمس لابين ونعومي والاس.



اشتهرت بحضورها الجذاب على الشاشة وقدراتها التمثيلية الطبيعية التي أسرت الجماهير في جميع أنحاء العالم، مما أكسبها سمعة باعتبارها واحدة من أكثر الممثلات موهبة في جيلها.

ولدت بارتون في لندن، إنجلترا، وسرعان ما تركت بصمتها في صناعة الترفيه من خلال دورها السينمائي الأول في فيلم Lawn Dogs (1997). ومن هناك، واصلت عرض تنوعها في مجموعة متنوعة من المشاريع السينمائية والتلفزيونية، بما في ذلك فيلم الإثارة الخارق للطبيعة "الحاسة السادسة" (1999) والمسلسل الدرامي الذي نال استحسان النقاد "مرة ومرة أخرى" (2002-2003).

ومع ذلك، فقد كان دورها الأيقوني مثل ماريسا كوبر في المسلسل التلفزيوني الناجح "The O.C." (2003-2006) الذي أطلق بارتون حقًا إلى النجومية، لاقى تصويرها للشخصية المضطربة والمحبوبة صدى لدى الجماهير في جميع أنحاء العالم، مما عزز مكانتها كرمز للثقافة الشعبية وكسب استحسان النقاد على نطاق واسع حيث أشاد النقاد بتصويرها الدقيق لشخصية معقدة.

لقد ظهرت في العديد من العروض المسرحية طوال حياتها المهنية، بما في ذلك الإنتاجات المشهورة خارج برودواي مثل "Where the Truth Lies" و"Twelve Dreams" و"One Flea Spare". تم الإشادة بأدائها بسبب عمقها وفروقها الدقيقة ونطاقها العاطفي، مما يدل على تنوعها كممثلة .