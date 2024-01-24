حلمي عبد الباقي يكشف سبب عدم تكريم نقابة المهن الموسيقية لـ نجاة الصغيرة

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري حلمي عبد الباقي وكيل نقابة المهن الموسيقية في مصر، عن تكريم الفنانة المصرية نجاة الصغيرة في حفل "Joys Awards" بالسعودية، قائلاً: "بشكر المملكة السعودية وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ، ونجاة كانت مشتاقة لجمهورها للغاية لأنها قيمة كبيرة، وهي من ضمن القلائل، لأنها من عمالقة الفن الموجودين حالياً ونفتخر بوجودها".



وعن عدم تكريمها في نقابة المهن الموسيقية، أوضح حلمي عبد الباقي قائلاً: "هناك برنامج قائم على هذا الموضوع، ولكن هناك فرقاً في حجم التجهيزات، ومن الصعب جداً تنفيذ مثل تلك الفكرة، ولكننا كرمنا فنانين كباراً، وهناك خطة لتكريم كل الرموز في مصر، ولكن الأمر يحتاج إلى مساندة ودعم من قبل الدولة ووزارة الثقافة".

وختم عبد الباقي، بأن هناك فنانين كباراً مثل نجاة الصغيرة، يحتاجون إلى تكريمات، وأن هناك فنانين لهم علامة فارقة في الفن المصري، والنقابة تعمل على تكريمهم.

جاء كلام عبد الباقي خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "تفاصيل"، الذي تقدمه الإعلامية نهال طايل على قناة "صدى البلد".