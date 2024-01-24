أول تعليق من قيس الشيخ نجيب على الموقف المحرج الذي تعرض له في Joy Awards

ميرنا وليد - بيروت - تصدر الممثل السوري قيس الشيخ نجيب الترند في الساعات الماضية، وذلك بعد الموقف المحرج الذي تعرض له عند وصول الممثل العالمي أنتوني هوبكنز إلى Joy Awards أثناء مقابلة معه.



وعن هذه الحادثة، علقت الكاتبة السورية ريم حنا قائلة: "يحدث أن ترتطم النجوم في المجرات فما المانع أن يحدث ذلك على الأرض؟ مجرد إرباك حدث لتجنيب السير أنتوني هوبكنز صعود السلالم، أدى إلى هذا التلاحم مع نجمنا المحبوب قيس الشيخ نجيب على الممر الخزامي حيث تعامل مع الأمر بكل فروسية واستحق بكل جدارة لقب السير قيس الشيخ نجيب"، ليرد عليها قيس بأول تعليق منه ويكتب: "ريم بشكرك من قلبي ع هالكلام الرائع خجلتيني وأسعدتيني، أنتي أستاذة وقدوة لإلنا بالأخلاق والكبر والتواضع والاحترام، وتعلمنا منك قيمة الفن واحترامو، واجتمعنا كلنا على حب أنتوني هوبكنز وتقدير مسيرته".