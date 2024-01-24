قبلة حميمة تجمع ممثلين لبنانيين في "الخائن".. وتتصدر الترند

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الحلقة الـ 63 من مسلسل "الخائن" الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد مشهد القبلة الحميمة التي جمعت الممثل اللبناني وسام صليبا بدور "داني" بزميلته الممثلة اللبنانية رولا بقسماتي بدور "نادين".



وانقسم الجمهور بين من إعتبر أن المشهد جريء للغاية، وبين من رآه طبيعياً، ويخدم سياق العمل.

"الخائن" مسلسل مُقتبس من عمل تركي، وتدور أحداثه حول طبيبة شهيرة "أسيل"، تعيش حياة مستقرة مع زوجها "سيف" وابنها، وتكتشف عن طريق الصدفة خيانة زوجها " مع فتاة شابة " عاش معها قصة حب دامت نحو عامين، وتقرر بعد ذلك الانتقام من زوجها وعشيقته.