ناصيف زيتون يقفز فرحاً ويحتفل بفوز المنتخب السوري في بطولة كأس آسيا - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - حضر الفنان السوري ناصيف زيتون المباراة التي جمعت المنتخب السوري والمنتخب الهندي، ضمن بطولة كأس آسيا، والتي فاز فيها المنتخب السوري بهدف وحيد، تم تسجيله في الدقيقة 76 من المباراة، وتأهل المنتخب لأول مرة إلى الدور الـ 16 في هذه المسابقة.
ورصدت الكاميرات ردة فعل ناصيف زيتون، الذي راح يقفز فرحاً، ويلوح بالعلم السوري بعد تحقيق الفوز.
وانتشر الفيديو بشكل كبير على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وبارك المتابعون لناصيف وللمنتخب السوري على هذا الفوز التاريخي لبلدهم، في هذه المسابقة المهمة.
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