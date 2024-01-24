ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري أحمد السعدني الجمهور صورة تجمعه بالممثل المصري محمد عبد الرحمن من حفل Joy Awards.

وأثار تعليق أحمد السعدني على الصورة جدلاً بين الناس، حيث شبهها بصور الممثلين المصريين محمد فراج وبسنت شوقي، وكتب: "منك لله يا توتا مليش صوره لوحدي وحسستني اننا محمد فراج وبسنت شوقي وقلت ماشي انما النظره اللي انت باصصهالي في اول صوره دي محتاج ليها تفسير هو انا واكل عليك فلوس و لا حاجه... (لرؤية النظره بوضوح زوووم للصوره)".

ويعود أحمد السعدني في فيلم جديد بعنوان "ولنا في الخيال حب"، وذلك بعد غياب لفترة قصيرة.

ويشارك أحمد السعدني في بطولة الفيلم الممثلة المصرية مايان السيد، بالإضافة إلى الممثلين عمر رزيق وعفاف مصطفى، إخراج سارة رزيق.

وتدور أحداث فيلم "ولنا في الخيال حب" في إطار رومانسي، إذ يحكي قصة أستاذ جامعي ذو طبع انطوائي، تقتحم حياته طالبة من بين طلابه في الجامعة، لتتطور الأحداث في إطار كوميدي طريف، ويجد نفسه متورطاً في علاقتها بحبيبهان ومن ثم يضطر لمواجهة نفسه، وتستمر أحداث الفيلم.

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق ساخر من أحمد السعدني على صورته مع محمد عبد الرحمن.. وما علاقة بسنت شوقي ومحمد فراج؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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