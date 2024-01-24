فيديو يرصد ردة فعل جورج وسوف بعدما غنى عاصي الحلاني أغنيته "إرضى بالنصيب" - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني عاصي الحلاني فيديو عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي كشف فيه عن ردة فعل سلطان الطرب جورج وسوف وهو يستمع اليه وهو يغني أغنيته "إرضى بالنصيب" خلال مشاركته في حفل "ليلة صلاح الشرنوبي" اذ انها من أشهر ألحانه.



وأبدع عاصي الحلاني بالغناء مما جعل جورج وسوف يتفاعل معه خلال مشاهدته الفيديو على التلفزيون وعبّر الفنان اللبناني عن سعادته بالأصداء الايجابية التي تلاقها وعلق على الفيديو الذي نال نسب مشاهدة عالية وكتب: "نقطة على السطر السلطان جورج وسوف"