ميرنا وليد - بيروت - بخطوة لافتة، شكرت الممثلة السورية أمل عرفة الممثلة القديرة منى واصف على كلامها اللافت عنها خلال حضورها حفل Joy Awards مشيرة الى انها تمتلك الكثير من الكنور الذي يمكن انها لم تظهرها بعد على الشاشة.
وزارت أمل منى في موقع تصويرها مسلسلها الجديد وفاجأتها بباقة من الورود لتبارك لها تكريمها أولاً ولتوجيه الشكر لها.
وعبرت منى على سعادتها بهذه الخطوة المميزة من أمل تجاهها مشيرة الى ان كل ما قالته عنها ليس الا الحقيقة مؤكدة ان الجمهور سيتفاجأ مما ستقدمه بعد أمل خلال مسيرتها.
كانت هذه تفاصيل خبر أمل عرفة تفاجئ منى واصف بباقة ورد بعد تكريمها وتشكرها على كلامها عنها - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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