شاهد سيدة مصرية ترد على الإعلامي خيري رمضان بعدما انتقد حضور نجاة الصغيرة حفل Joy Awards بالرياض

ردت سيدة مصرية على الإعلامي المصري خيري رمضان، الذي انتقد حضور الفنانة نجاة الصغيرة حفل Joy Awards بالرياض.

وانتقدت السيدة ردة فعل خيري رمضان، وأكدت أن السعودية هي دولة عربية شقيقة، وأن الفن حرية، وأن نجاة الصغيرة هي فنانة كبيرة وشرفت مصر بحضورها حفل Joy Awards.

وأضافت السيدة أن التكريم شيء عادي في الفن، وأنه شرف للسعودية أن تكرم نجاة الصغيرة، وشرف للمصريين أن تكرم بهذا الشكل المشرف.

وأشارت السيدة إلى أن نجوم مصر على مر الزمن يتم تكريمهم من العالم كله، واختتمت بسؤال لخيري رمضان: “هل لو بعتوا لحضرتك مش هتروح؟”.

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