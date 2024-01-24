شاهد زوج زهور سعود يقوم بتحصينها قبل ذهابها إلى حفلها

شاركت مشهورة سناب شات زهور سعود، مقطع فيديو جديدًا لها برفقة زوجها، أثناء توجههما إلى حفلها.

وظهرت زهور سعود في الفيديو وهي بجوار زوجها داخل سيارة، فيما أخذ الزوج يقوم بتحصينها، أي وضع يده على رأسها، وسط سعادتها بذلك قائلة: “يا رب ما حدا مناظرني”.

وأضافت زهور سعود: “هالزوج الحنون جالس يحصني”.

وفي مقطع فيديو سابق، ظهرت زهور سعود مع زوجها، وهما يرقصان على أنغام أغنية “طير إنت” لـ إيفان ناجي، قائلة: “إذا ما عززك كذا سيبيه، تونا صاحيين وقتها”. شاهد أيضاً: شاهد زهور سعود ترقص مع زوجها على أنغام طير إنت.. ولهذا السبب تعرضت لانتقادات

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