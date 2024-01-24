شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عارضة الازياء الأكثر إثارة ديمي روز تتخطى الخطوط الحمراء بأجرأ جلسة تصوير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت عارضة الأزياء العالمية ديمي روز صوراً من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الخاص على تطبيق “انستغرام”، تميزت بالجرأة والإثارة.

وأثارت الصور الحديثة لعارضة الأزياء ديمي روز، الجدل بين المتابعين، إذ بدت فيها شبه عارية.

وانهالت تعليقات المتابعين بالاعجابات والتعليقات على صورها الحديثة، مؤكدين أنها دائماً ما تظهر مثيرة.

يذكر أن روز إسمها في الحقيقة روان، إلا أنها غيرته، بحسب ما ذكرت إحدى الصفحات، والتي أضافت أن والدها يمني من عائلة أبو زيده وأمها سورية، لكن روز لا تعترف بكل ذلك، خصوصاً بعد أن حصلت على الجنسية السعودية.

كانت هذه تفاصيل خبر عارضة الازياء الأكثر إثارة ديمي روز تتخطى الخطوط الحمراء بأجرأ جلسة تصوير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.