هيفا وهبي متألقة في أسبوع الموضة في باريس.. وإطلالة بتوقيع عالمي

ميرنا وليد - بيروت - خطفت النجمة اللبنانية هيفا وهبي أنظار الجمهور وقلوبهم، بإطلالتها في أسبوع الموضة في باريس.

وقد إختارت هيفا فستاناً ضيقاً وطويلاً، باللونين البيج والأزرق، وبتصميم رائع، من تصميم YANINA Couture، ونسقت معه معطفاً من الفرو.

وتركت هيفا شعرها منسدلاً، وطبقت ماكياج ناعماً يليق بملامح وجهها الجميلة.

وقد وصلت أغنية "وصلتلها" لـ هيفا وهبي، إلى 6 مليون و872 ألف مشاهدة، على قناتها الخاصة على يوتيوب، وذلك بعد أيام على طرحها.

"وصلتلها" من كلمات محمود عبدالله، ألحان الراحل محمد النادي، توزيع موسيقي نور، وميكس وماستر سليمان دميان.

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