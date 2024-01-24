ياسمين عبد العزيز أول من زار أحمد العوضي في المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خبراً مفاده قيام الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز بزيارة زوجها السابق الممثل المصري أحمد العوضي، بعد تعرضه لوعكة صحية، ونقله إلى أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.
وتساءل الجمهور إذا كان هذا الأمر مؤشراً جيداً للمصالحة بينهما، وعودتهما لبعضهما البعض.
وكان تحدث مصدر مقرب من العوضي لصحيفة "الوطن" المصرية، وقال إنه تم نقل العوضي إلى المستشفى، يوم الأحد الماضي، ولا يزال داخله حتى الآن.
وأضاف المصدر أن الممثل المصري بخير، ومن المقرر مغادرته المستشفى، خلال الساعات المقبلة.
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