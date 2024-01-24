ممثلة تشوّه وجهها بسبب عمليات التجميل.. تغيير جذري وسيئ- بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - يصبح الإنسان أحياناً أقل جمالاً بعد خضوعه لعمليات تجميل، فطليقة الممثل التركي إسماعيل حاجي أوغلو، الممثلة فيدان أتاسيفر، تصدرت الترند في تركيا، بسبب التغيير الجذري في شكلها، بعد خضوعها للعديد من عمليات تجميل، وقد فاجأت الحضور بمظهرها الجديد، عند حضورها في حفل عرض فيلم دموع "جيم كاراجا".



وقد تلقّت الكثير من الإنتقادات من قبل الجمهور.

على صعيد آخر، كان قد رد إسماعيل حاجي أوغلو على الذين انتقدوا وضعه صور غـز ة دائما، قائلا: "أصدقائي الذين يقولون لي سئمنا لماذا تنشر عن غزة باستمرار؟، لا أستطيع وضع رأسي على الوسادة وأنا مرتاح، لا تؤاخذونني، يمكنكم إلغاء متابعتي".