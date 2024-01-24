داكوتا جونسون ترد على منتقدي نومها 14 ساعة كل ليلة!

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الممثلة داكوتا جونسون عناوين الأخبار مؤخرًا عندما صرحت إنها بحاجة إلى النوم لمدة 14 ساعة كل ليلة. وخلال ظهورها في برنامج The Tonight Show مع جيمي فالون ليلة الثلاثاء (22 يناير)، ردت داكوتا على كل الجدل حول وقت نومها وأوضحت داكوتا: "لم أقل ذلك حتى". "قلت إنني أستطيع النوم بسهولة لمدة 14 ساعة. أنا لا أطالب بذلك."

وتابعت وهي تضحك: "أنا لست وحشا. لدي وظيفة!" . وبعد توضيح أنها لا تحتاج إلى 14 ساعة من النوم، انتهزت داكوتا الفرصة للرد على الانتقادات: "لماذا النوم سيئ؟ اتركوني وحدي! أنا أنام فقط. أنا لا أفعل شيئًا حرفيًا. أنا نائمة فقط!"

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