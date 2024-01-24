بالصور- ريتا أورا تخطف الأنظار بجمالها من أسبوع الموضة في باريس

ميرنا وليد - بيروت - تالقت النجمة العالمية ريتا أورا بأخر إطلالاتها على المتابعين بلوك رائع من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص من مشاركتها في أسبوع الموضة في باريس، وظهرت ريتا كروب توب بالوان متعددة مع سروال باللون البيج من الجلد واسع عند الأطراف، ونسقت معهم معطف طويل من الفراء البني و وشاح زاهي الالوان ربطته حول عنقها، وتركت ريتا شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وفي وقت سابق، كشف المخرج العالمي تايكا وايتيتي بأن زوجته النجمة ريتا أورا هي من تقدّمت اليه بطلب الزواج، وحينها وافق بالتأكيد، عكس ما هو متعارف عليه بتقدّم الرجل للمرأة، وشكّل هذا التصرح جدلا كبيرا.

الجدير ذكره ان الفنانة البريطانية ريتا أورا البالغة من العمر 31 عاماً تزوجت من حبيبها المخرج تايكا وايتيتي الذي يكبرها بـ 16 عاماً ، وذلك في حفل زفاف حميم في لندن جمع الاصدقاء المقربين.

حفل الزفاف كان خاصاً جداً حيث تمكن فقط أعز اصدقائهم ان يشاهدوا مدى حب الثنائي لبعضهما البعض.

