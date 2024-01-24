بالصور- عائلة ياسمين صبري تحتفل بعيد ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت عائلة الممثلة المصرية ياسمين صبري، بعيد ميلادها الـ36.

ونشرت والدة ياسمين، عبر حسابها الخاص، صورة عائلية لابنتها مع شقيقيها، ظهرت فيها ياسمين وهي تتوسط عائلتها في أجواء أسرية دافئة.

وأرفقت والدة ياسمين صبري الصورة بتعليق، تمنت فيه لابنتها عاماً جديداً سعيداً، وتحقيق كل أمنياتها التي تتمناها.

كما نشر شقيق ياسمين صبري، صوراً لها عبر حسابه الرسمي، وأرفقه بتعليق قال فيه أنه جمع لها العديد من صورها المفضلة، لكي يحتفل بعيد ميلادها، وتمنى لها عاماً سعيداً.

وظهرت ياسمين في إحدى الصور من المنزل، بإطلالة كاجوال، وبصو أخرى، ظهرت في عدة مناسبات عائلية جمعتهم خلال سفرياتهم ومناسباتهم الخاصة.

وعلقت ياسمين على الصور، معبرة عن سعادتها وشكرها لشقيقها قائلة: "حبيبي عمر، شكراً جداً لك، أحببت ذلك، وافتقدت كثيراً".



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