أنغام وتامر عاشور| استعدادات مكثفة لحوارهما الغنائي في موسم الرياض 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد كل من الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور لحفلهما الفريد من نوعه في السعودية، والذي يقام على هيئة حوار غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، التي تضم عدد كبير من نجوم الغناء العربي والعالمي.

يعيش رواد الموسم ليلة حوارية مميزة بين الفنانة أنغام والفنان تامر عاشور يوم الخميس القادم 25 يناير على مسرح أبو بكر سالم، مع الأوركسترا الكبرى بقيادة المايسترو هاني فرحات.

للمرة الأولى حوار غنائي بين أنغام وتامر عاشور

فكرة الحوار الغنائي قائمة على تبادل أغانيي كل من أنغام وتامر عاشور بشكل حديث غنائي على سبيل المثال يأخذ أحدهما موضوع غنائي خاص بالفراق يرد عليه الثاني بأغنية خاصة به في ذات الموضوع والعكس صحيح. في كمل أنواع الأغاني التي يمتلكونها في رصيد مسيرتهم الغنائية.

اجتمعا أنغام وتامر عاشور خلال الساعات الماضية في “بروفات” مكثفة للحفل مع الأوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات .

شاهد الفيديو من هنا

لم تكن تلك المرة الأولى التي يتشاركا فيها أنغام وتامر عاشور المسرح، فقد غنى تامر عاشور مع أنغام أغنية “لوحة باهتة”، والتي سطر ألحانها في ليلة صوت مصر خلال العام الماضي، والتي تم فيها الاحتفال بمسيرة أنغام الغنائية بمشاركة عدد من النجوم.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

فعاليات موسم الرياض 2024

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و 30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.