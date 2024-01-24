قبلة السيسى لسميحه أيوب تكريم للفنانين

ياسر رشاد - القاهرة - لفتت مصافحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للفنانة القديرة سيمحة أيوب، الأنظار خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، والتى أقيمت أمس بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة ، حيث صعد الرئيس المسرح لمصافحة الفنانة سميحة أيوب، وقبل رأسها ، في لفتة إنسانية طالما يحرص عليها الرئيس السيسي في تقدير لرموز مصر.

وقالت الفنانة سميحة أيوب: «كلنا فداء لمصر يا ريس.. أنا كان عندي أمنية إني أقابلك وجها لوجه»، ورد عليها الرئيس: «أنا عندي أمنية إني أسلم عليكِ ’’

وقالت له: «شكرا يا ريس.. يا عزيز مصر.. كلنا بنحبك شعبك بيحبك يا ريس وشكرا على الأمن والأمان اللي إحنا عايشين فيه.. أشكرك جدًا يا ريس.. الشعب كل حاسس بكل الإنجازات.»

وقد وجه الرئيس السيسي الشكر للفنانة وأبطال العمل الدرامي الذي جسد بطولات الشرطة المصرية أثناء العدوان الثلاثي على مصر.

هذه الأفتة الأنسانية ليست الإولي التى تظهر مدي تقدير الرئيس السيسي، لقامات الفن، حيث وجه قبل ذلك، إطلاق أسماء عدد من الشخصيات العامة، على الكباري والمحاور الجديدة، وجاء في مقدمتهم الفنان سمير غانم علي الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، والمتقاطع أعلي الطريق الدائري.

.وأطلقت محافظة القاهرة اسم النجم عادل إمام، على الكوبري الواقع بتقاطع شارع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات، وذلك ضمن إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس العاصمة والمشروعات التى تنفذها الدولة تقديرًا لما قدموه فى سبيل الوطن، كما أطلق الرئيس السيسي، بإنشاء محور باسم الفنان الراحل محمود عبد العزيز