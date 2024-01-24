التفاصيل الكاملة للعرض المسرحي "بيت روز"

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد أسرة العرض المسرحي «بيت روز»، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، للانطلاق من جديد، اعتبارا من 28 يناير الجاري، في السابعة مساء، وعلى مدار 7 أيام.

ويتناول العرض قصة 4 فتيات يتحدثن فيخرجن ما بداخلهن بشكل بسيط، ويأتي العرض في تقديم رسالة مفتوحة يراها المتلقي بطريقته الخاصة دون تحديد رسالة محددة فتأتي بشكل غير مباشر.

«بيت روز» تأليف وإخراج محمود جمال حديني، بطولة سالي سعيد، نادية حسن، سماح سليم، هاجر حاتم، بالاشتراك مع مريم عيد، تصميم ديكور وأزياء هبة الكومي، تصميم اضاءة محمود الحسيني، موسيقى رفيق يوسف، مساعدا المخرج مها مصطفى، ورنا عادل، مخرج منفذ عبد الخالق جمال.