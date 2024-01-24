بالفيديو: حلا الترك تعيد أزمتها مع والدتها إلى الواجهة بنصائح لمتابعيها

أعادت الفنانة البحرينية حلا الترك أزمتها مع والدتها منى السابر إلى الواجهة، بعد أن نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات، حذرت فيه متابعيها من الثقة الزائدة في الآخرين.

وفي مقطع الفيديو، قالت حلا الترك إنها لا تؤمن بتوسيع الدوائر الاجتماعية، معتبرة أن الثقة المفرطة في الآخرين تعرض الإنسان للأذى، خاصة وأن بعض الأشخاص قد يبدون جيدين في البداية ويثبتون العكس بعد ذلك.

وحذرت حلا الترك متابعيها من السماح للآخرين بالتدخل في تفاصيل حياتهم، معتبرة أن الاكتفاء بأصدقاء مقربين أمر جيد، وأنه من غير الضروري التباهي بعدد الأصدقاء المحيطين.

وأضافت حلا الترك أنها لا تعتبر نفسها مشهورة وإنما تتعامل بشكل طبيعي في حياتها، رافضة فكرة الصديق المقرب، حيث قالت إنها لا تؤمن بأن هناك صديق مقرب، لتشدد على ضرورة عدم منح أي شخص فرصة للتدخل في حياته.

وتفاعل العديد من متابعي حلا الترك مع مقطع الفيديو، حيث رأى البعض أن نصائحها منطقية، بينما اعتبر البعض الآخر أنها غير مؤهلة لتقديم هذه النصائح خاصة في ظل الأزمة التي تعيشها مع والدتها.