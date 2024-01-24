أثارت مشهورة سناب شات، العنود اليوسف، جدلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعدما تحدثت عن سحب ابنها 100 ألف ريال من حسابها لشراء لعبة.

وظهرت العنود في حالة حزن وأعربت عن استيائها قائلة: “جاءني ابني وقال: يا أمي، هذه اللعبة محبوبة من الجميع، فماذا أقول له، أنا المذنبة لأني تركت بطاقة الفيزا مفتوحة”.

وتفاعل العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع مقطع الفيديو الذي نشرته العنود، حيث علق أحدهم قائلاً: “لو سحبوا مني 10 ريالات دون علمي، سأهز البنك وشركة الاتصالات، وهي تتحدث بهذه البرودة”.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: ابن العنود اليوسف يسحب من رصيدها مبلغ ضخم بدون علمها.. وتكشف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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