محمد نور يشارك في احتفالية عيد الشرطة الـ 72

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان محمد نور اليوم الأربعاء في احتفالية عيد الشرطة الـ 72، بحضور رئيس الجمهورية.

وقدم محمد نور خلال الاحتفالية عرضا غنائيا بعنوان "فداء مصر".

وحضر الاحتفالية عدد من نجوم الفن من بينهم الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان طارق صبري، وعدد من النجوم الشابة.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة؛ حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتم فور وصوله، استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري.

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