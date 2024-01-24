طارق صبري يشارك في احتفالية عيد الشرطة الـ 72

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء عرضا فنيا ضمن احتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة.

وقدم الفنان طارق صبري، وعدد من الفنانين من بينهم سميحة أيوب، غادة طلعت، مي فاروق، عرضا فنيا احتفالا بعيد الشرطة.

وحضر الاحتفالية عدد من نجوم الفن من بينهم الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان طارق صبري، وعدد من النجوم الشابة.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة؛ حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتم فور وصوله، استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري.