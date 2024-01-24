" أصعب 48 ساعة".. عمرو عبدالعزيز يكشف تعرضه لوعكة صحية في القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الفنان عمرو عبدالعزيز، عن خروجه من المستشفى، بعد نقله إليها منذ أيام، إثر معاناة من أزمة صحية.

عمرو، نشر صورة له خلال تواجده بالمستشفى، و عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: " بجد أصعب ٤٨ ساعة عدوا عليا في عناية القلب بس الحمد لله عدت على خير وخرجت وبقيت كويس".

وتابع: "وعايز أشكر دكتور أحمد مجدي بجد تعب معايا جدا، والدكتور طارق علوان، والدكتور محمد فريد عيسى ده لوحده هفضل أشكره طول عمري".

عمرو أضاف: "فعلا مفيش أي حاجة تستاهل واللهم لك الحمد على نعمة الصحة"

يذكر أن الفنان عمرو عبدالعزيز، شارك مؤخرا في أفلام "مغامرات كوكو" و "جدو"، ومسلسلات "رمضان كريم 2"، و "في كل أسيوع حكاية".