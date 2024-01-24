سميحة أيوب لرئيس الجمهورية:"شعبك بيحبك يا ريس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، الاحتفال بالذكرى الـ(72) لعيد الشرطة، والذي يوافق 25 يناير من كل عام، وذلك بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وحضرت الفنانة القديرة سميحة أيوب الحفل، حيث صعدت على المسرح، أثناء غناء أوبريت "فداء مصر".

وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي إليها وقُبل رأسها، وقالت أيوب لرئيس الجمهورية :" شعبك بيحبك يا ريس وشكرًا على الأمن والأمان اللي إحنا عايشين فيه، الشعب كله حاسس بالأمن والأمان، شكرًا يا ريس".

وحضر الاحتفالية عدد من نجوم الفن من بينهم الفنانة القديرة سميحة أيوب، الفنان طارق صبري، محمد نور، غادة طلعت، وعدد من النجوم الشابة.

وقدم الفنان محمد نور والفنانة مي فاروق أغنية بعنوان "فداء مصر"، وجاءت كلمات الأغنية كما يلي: أنا شرطي فدائي لكل واحد، إحنا مصريين الحمل دايمًا يبقى أسهل لو شالوه اتنين، وفي حق مصر مفيش سماح، وفوق كتفي شايل سلاح، أنا واللي زيي بنفدي بلدي وكل العربيين.

وكان الرئيس السيسي قد وصل إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة؛ حيث كان في استقباله اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتم فور وصوله، استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الجمهوري.

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