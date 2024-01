متابعة – “بنات ألفة” لهند صبري الى الأوسكار، فما هي الأفلام الأكثر ترشيحًا؛ وأفلام ضخمة خارج المنافسة

أعلنت الممثلة هند صبري عن سعادتها الكبيرة بعد ترشيح فيلم “بنات ألفة” ضمن جوائز الأوسكار عن فئة “أفضل وثائقي” وذلك بعد اعلان أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة المنظِمة لحفل توزيع جوائز أوسكار، عن الأفلام المرشحة في ٢٣ فئة، في نسختها الـ٩٦، ومن المقرّر الاعلان عن الفائزين بحفل ضخم يقام في العاشر من آذار/مارس المقبل، على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، على أن يتولى جيمي كيميل تقديم الحفل للعام الثاني على التوالي والمرة الرابعة بشكل عام.

وكتبت هند صبري عبر حسابها على موقع انستغرام: “بنات الفة” مرشح لجوائز الاوسكار في فئة “أفضل وثائقي” يا له من يوم. فيلمنا “بنات ألفة” للمخرجة كوثر بن هنية مرشح لجائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم وثائقي”.

كما عبّرت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي عن فخرها بإنجازات فيلم “بنات ألفة” وترشّحه لجوائز الأوسكار في الدورة ال ٩٦، حيث يُعد واحدًا من الأفلام المدعومة عبر صندوق البحر الأحمر وشكرت المؤسسة الفريق الاستثنائي الذي عمل على إنتاج هذه التحفة السينمائية الوثائقية.

من جهة الفيلم المصري “فوي فوي فوي” لم يحصل على ترشيح عن فئة افضل فيلم اجنبي.

أما الممثل كيليان ميرفي أكد إنه كان في منزل والدّيه في أيرلندا يشرب الشاي عندما علم بترشيحه لأول مرّة في حفل الاوسكار عن دوره في فيلم Oppenheimer وقال: “أشعر بأنني محظوظ حقًا ان اتواجد في فيلم يرتبط بالناس بطريقة نقدية وتجارية”.

وكانت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة المنظمة لحفل توزيع جوائز أوسكار قد كشفت عن الافلام المرشحة للحفل. إليكم أكثر الأفلام حصولًا على ترشيحات:

فيلم Oppenheimer 13 ترشيحًا

فيلم Poor Things 11 ترشيحًا

فيلم Killers Of The Flower Moon 10 ترشيحات

فيلم Barbie 8 ترشيحات

فيلم Maestro 7 ترشيحات.

فيلم American Fiction 5 ترشيحات.

فيلم Anatomy Of A Fall 5 ترشيحات.

فيلم The Holdovers 5 ترشيحات.

فيلم The Zone Of Interest 5 ترشيحات.

كما كان لافتًا ان أفلام مهمّة وضخمة لم تحصل على أي ترشيح في حفل توزيع جوائز الأسكار هذا العام منها: Ferrari – Priscilla! – The Iron Claw – Asteroid City – John Wick بجزئه الرابع – The Killer – Saltburn – All Of Us Strangers – Super Mario Bros

عن فئة أفضل سيناريو أصلي: Maestro – Past Lives! – The Holdovers – Anatomy of a Fall – May December

عن فئة أفضل كتابة سيناريو مقتبس: Barbie – Oppenheimer – American Fiction – Poor Things – The Zone of Interest

عن فئة أفضل مكياج وشعر: Poor Things – Maestro – Oppenheimer – Golda – Society of the Snow

عن فئة أفضل تصميم أزياء: Barbie- Poor Things- Killers of The Flower Moon – Napoleon – Oppenheimer

عن فئة أفضل ممثل مساعد:

ريان غوسلينغ BARBIE

روبرت داوني جونيور ‘OPPENHEIMER

روبرت دي نيرو ‘KILLERS OF THE FLOWER MOON

ستيرلينغ ك براون AMERICAN FECTION

مارك روفالو POOR THINGS’

عن فئة أفضل ممثلة مساعدة: دافين جوي راندولف – إميلي بلانت – دانييل بروكس – جودي فوستر – أمريكا فيريرا

عن فئة أفضل صوت: Oppenheimer – Maestro- The Zone of Interest – The Creator! – Mission Impossible: Dead Reckoning

عن فئة أفضل مونتاج: Oppenheimer – Killers of The Flower Moon – The Holdovers – Poor Things – Anatomy of a Fall

عن فئة أفضل فيلم: Barbie – Maestro – Past Lives – Poor Things – Oppenheimer – The Holdovers!- American Fiction – Anatomy of a Fall – The Zone of Interest – Killers of the Flower Moon

عن فئة أفضل مخرج: كريستوفر نولان – مارتن سكورسيزي- يورجوس لانثيموس – جوناثان جليزر – جوستين تريت.

عن فئة أفضل ممثلة: إيما ستون – كاري موليغان – ليلي غلادستون – أنيت بينينغ – ساندرا هولر.

عن فئة أفضل ممثل: كيليان ميرفي – بول جياماتي – برادلي كوبر- كولمان دومينغو – جيفري رايت.

عن فئة أفضل تصوير سينمائي: Oppenheimer – Killers of The Flower Moon – Maestro! – Poor Things!- El Conde

عن فئة أفضل مؤثرات بصرية: The Creator – Godzilla Minus One – Society of the Snow! – Mission Impossible Dead Reckoning – Guardians of the Galaxy Vol 3

عن فئة أفضل تصميم إنتاج: Barbie! – Poor Things! – Killers of The Flower Moon! – Oppenheimer! – Napoleon!

عن فئة أفضل فيلم أنيميشن: Nimona – Elemental – The Boy and The Heron – Robot Dreams – Spider-Man: Across the Spider-Verse

عن فئة أفضل أغنية أصلية: What Was I Made For? – I’m Just Ken – The Fire Inside – It Never Went Away – Wahzhazhe (A Song For My People)

عن فئة أفضل موسيقى تصويرية أصلية: Oppenheimer – American Fiction – Killers of the Flower Moon – Indiana Jones & The Dial of Destiny – Poor Things