جينيفر لوبيز تحضر عرض أزياء المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - ضجت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات من لحظة وصول الفنانة العالمية جينيفر لوبيز الى القاعة التي يحدث فيها حالياً عرض المجموعة الجديدة للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب ضمن أسبوع الموضة في باريس.
وظهرت في الفيديو جينيفر لوبيز وهي تصل ضمن حراسة مشددة من قبل رجال أمن لتجلس في الصفوف الأولى وتكون من المدعوين الذين سيتمتعون برؤية ما سيقدمه إيلي صعب من جديد في هذه المجموعة.
يذكر أن إيلي كان قد تعاون مع جينيفر لوبيز في أكثر من مناسبة وتألقت بكل فساتينه.
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