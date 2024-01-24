بالفيديو- بوسي شلبي تحتفل بعيد ميلاد نبيلة عبيد

ميرنا وليد - بيروت - احفلت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، بعيد ميلاد الممثلة المصرية نبيلة عبيد.

ونشرت بوسي شلبي عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو وثقت فيه الاحتفال.

وحرصت الممثلة صفية العمري ورانيا فريد شوقي على حوضر الاحتفال بعيد ميلاد نبيلة عبيد.

وشاركت نبيلة عبيد مقطع فيديو من الاحتفال، وأرفقته بتعليق، قالت فيه: "ممتنة جدا لكل مشاعر الحب التي احاطتني بين قلوبكم وأنا احتفل بعام جديد من الحب بينكم... وتوجت هذه المشاعر الرقيقة بأحتفال وتورته بين عدد من الأصدقاء والزملاء... شكراً لمحبتكم.."

يشار إلى أن آخر مسلسل شاركت في بطولته نبيلة عبيد كان "سكر زيادة" عام 2020، مع نادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر وغيرهم نخبة من الممثلين.

ومسلسل "سكر زيادة"من تأليف أمين جمال وإخراج وائل احسان.



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