باسل خياط يقبل يدي منى واصف.. وفيديو يتصدر الترند

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لطيف للغاية، ظهر فيه الممثل السوري باسل خياط وهو جاثي على الأرض إلى جانب الممثلة السورية منى واصف ويقبل يديها.



وتصدر الفيديو الترند، وتفاعل معه الجمهور بشكل واسع، معبرين عن حبهم الكبير للممثلين وتقديرهم لهما.

وقد كُرّمت الممثلة السورية منى واصف في حفل "joy awards" في المملكة العربية السعودية، وقد علّقت المخرجة السورية رشا شربتجي على صفحتها الخاصة بـ القول: "سنديانة الشام وحبيبة قلبي وقلوب الكل، الفنانة العظيمة اللي كل ما بتكبر بتجوهر أكتر، هاد التكريم بيلبقلك، ومسيرتك شاهدة على تاريخ درامي وفني سوري عتيق، اليوم بوجودك بـ حفل جوي أووردز بـ السعودية كلنا تكَرَّمْنا، لأنو طول عمرك بتقولي أنك أمنا كلنا، فشوفي أحلى من أنو الواحد تتكرم أمو؟ ألف مبروك للقديرة والجميلة والسنديانة منى واصف".