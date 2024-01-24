كارول سماحة تحقق رقماً قياسياً بأغنيتها الجديدة "بوسة" وتتصدر الترند في أيام

ميرنا وليد - بيروت - حصدت الفنانة اللبنانية كارول سماحة نجاحاً لافتاً بأغنيتها الجديدة "بوسة"، منذ صدورها قبل أيام.



وحققت كارول بأغنيتها الجديدة، أكثر من مليون مشاهدة بعد 3 أيام فقط من طرحها، وتصدر كليب أغنية "بوسة"، قائمة الفيديوهات الأكثر رواجاً على يوتيوب.

أغنية "البوسة" من كلمات تامر حسين، وألحان شريف بدر، وتوزيع موسيقي هاني يعقوب، والكليب من إخراج بتول عرفة.

وتجسد كارول في الفيديو كليب دور مدبرة منزل، تقع في حب صاحب البيت الذي تعمل فيه، وتهب بأحلامها إلى علاقة ممكنة بينهما، وذلك بعد سماعها مكالمة هاتفية بينه وبين والد زوجته، يخبره خلالها أنه يريد الطلاق من ابنته، بسبب تفاقم المشاكل بينهما، واستحالة حلها.

يشار إلى أن كارول سماحة تعود في أغنية "بوسة" إلى اللون الغنائي الراقص أو "السريع"، وذلك بعد نجاحها في تقديمه من خلال العديد من الأغنيات، منها "اسمعني" و"جيت" و"علي يا علي"، و"عزيزة" و"فوضى".

وضجت مواقع التواصل الإجتماعي بأغنية "بوسة"، وتصدرت الترند في لبنان والسعودية ومصر وعدد آخر من الدول العربية، فور صدورها.