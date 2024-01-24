عمرو عبد العزيز: تعرضت لوعكة صحية وشفت أصعب 48 ساعة بعناية القلب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الفنان عمرو عبد العزيز تعرضه لوعكة صحية، حيث نشر صورة له أثناء تلقى العلاج بالمستشفى.

حيث قال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": بجد أصعب 48 ساعه عدوا عليا فى عناية القلب بس الحمد لله عدت على خير وخرجت وبقيت كويس".

وأضاف: "عايز أشكر الدكاترة الذين تابعوا علاجى وهفضل اشكرهم طول عمري ، وفعلا مفيش اي حاجه تستاهل واللهم لك الحمد على نعمه الصحة".

عمرو عبد العزيز

ورد ريحان

وفي سياق آخر ينتظر الفنان عمرو عبد العزيز عرض فيلم "ورد ريحان" أمام النجم أحمد الفيشاوى الذى انتهى من تصويره قبل عدة أشهر وهو تأليف وإخراج محمد نبيل ويشارك في بطولته رانيا يوسف، أسما سليمان، نانسي صلاح، نبيل عيسي، ويجسد الفيشاوى في أحداث دور "زين" وهو شخص مرضى نفسي، يعاني من كذب من هم حوله، ويحاول أن يصل رسالته إلى الجميع بأن الكذب مرفوض بالنسبة له، وأن الشخص الكاذب يلقى جزاءً سيئا في حياته.

وكان شارك عمرو عبد العزيز مؤخرًا فى مسلسل "طير بينا ياقلبى" الذي عرض على شاشة on، تدور قصة مسلسل طير بينا ياقلبي حول قرار عائلة ثرية بإنشاء مدرسة "إنترناشونال" بسبب استغلال المدرسة التي تدرس فيها طفلتهم، ويستعرض العمل العديد من المشاكل التي تواجه الطلاب، والمنظومة التعليمية بوجه عام، كما يلقى الضوء على مافيا المدارس وصراعات بيزنس التعليم في إطار اجتماعى كوميدى

أبطال مسلسل "طير بينا ياقلبي"



ويشارك في بطولة المسلسل كلٱ من إلى جانب ريم مصطفى كل من بسمة، دنيا ماهر، حازم سمير، نور محمود، ليلى حسين، إبرام سمير، عمرو عبد العزيز، هالة فاخر، محسن محيي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفي، الطفل سليم مصطفي، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن، وإخراج عصام نصار.