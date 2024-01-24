بعد إلغاء العرض الخاص.. أبطال "عادل مش عادل" يشاهدوا الفيلم مع الجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - قرر صناع فيلم "عادل مش عادل"، مشاهدة الفيلم اليوم الأربعاء مع الجمهور بسينما مول العرب الساعة التاسعة مساء، وذلك بعد إلغاء العرض الخاص للفيلم والتبرع بجميع تكاليف العرض لصالح أهالي غزة.



ومن المقرر أن يضم المنتج هيثم حسن والمخرج أحمد يسري والفنان محمود البزاوي والفنان محمد رضوان وعدد آخر من أبطال الفيلم.



وظهر الفنان أحمد الفيشاوي ، بشكل مختلف على الافيش الدعائي وتفاعل الجمهور معه علي صفحات مواقع التواصل الإجتماعي نظرا لوجود اختلاف عن ما قدمه الفترة الأخيرة.

ويسجل أحمد الفيشاوي بفيلم عادل مش عادل، التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحاً كبيراً في فيلمي "ريستا" و " 45 يوم".

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي ،دينا، محمد رضوان، أوتاكا ،بدرية طلبة ،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة اغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية و حصلت علي اكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب والفيلم إنتاج عز غنيم و هيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.