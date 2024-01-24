تتويج الشاعر شعبان البوقي بجائزة الشارقة للإبداع العربي للمرة الثانية

ياسر رشاد - القاهرة - فاز الشاعر والكاتب شعبان البوقي بجائزة الشارقة للإبداع العربي للمرة الثانية، وحصد البوقي المركز الثالث في فرع أدب الطفل عن مجموعته القصصية للأطفال "واحة الحب" والتي تهتم بتعظيم قيم المحبة والجمال وتقديمها للناشئة بأسلوب شيق يحتفي بالرمز المتكئ على الطبيعة ومفارقاتها.

الكاتب شعبان البوقي

حصل البوقي على جائزة الشارقة للإبداع العربي أول مرة عام 2012 عن مسرحيته الشعرية "ليلة عبد الله" والتي استقت رمزها من الشاعر العربي الصمة بن عبد الله القشيري وقصته مع ابنة عمه التي مُنع من الزواج منها، وكا الصمة شاعرا من كبار شعراء العربية في العصر الأموي تربى في بادية بني قشير، واستلهم البوقي من قصته وشعره نداء أبديا لغلبة الحيلة والفرقة على المحبين والعشاق جامعا بين عصرين حديث وقديم.

ومن المفارقات في سيرة الشاعر شعبان البوقي أن حصلت زوجته الشاعرة هناء المشرقي على جائزة الشارقة للإبداع العربي مرتين أيضا.

وهناء المشرقي شاعرة عربية تكتب الشعر العمودي والمسرح الشعري وشعر الأطفال.

تقول "المشرقي" عن مجموعة واحة الحب التي فاز بها البوقي بالشارقة: هي مجموعة جاءت من صوت البوقي الأصيل كحضن أخير لعالم خيمت عليه الحروب

يظهر فيها كيف اجتمع حرف الحاء مع الباء صدفة كي يكونان عالمهما ويخلقان لفظة "حب" لتبقى لنا "واحة الحب".

وحصل شعبان البوقي على جائزة أخبار الأدب في الشعر عن ديوانه "ملاك رجيم" وجائزة الفجيرة للمونودراما العربية من الإمارات.